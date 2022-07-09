أجمل نساء العالم... ملكة جمال لبنان بيرلا حلو تخطف الأنظار في حفل زفافها وهذا هو عريسها.

بعد عام تقريباً على طلب يدها من حبيبها السيد ​مارسيل طالب​، دخلت ملكة جمال لبنان لعام 2017 ​بيرلا حلو​ القفص الذهبي محتلفة بزفافها ليلة أمس السبت.

وتألقت بيرلا كملكة حقيقية بفستانها الذي حمل توقيع المصمم اللبناني ​نيكولا جبران​، والذي جاء بكمين طويلين من الشيفون وقصة الـ"off shoulder" كما أنه جاء مطرزاً بحبات الكريستال،

وتميز بتنورته الكلوش وحدد خصر بيرلا الرائع، أما الماكياج فركز على عينيها الواسعتين من دون أن يكون قوياً، والطرحة وضعت في منتصف الرأس وكانت طويلة جداً من الشيفون أيضاً.

وقد تم تداول صور للعروسين بيرلا ومارسيل، واللذين بديا سعيدين في أجمل ليلة ببداية حياتهما المشتركة. من موقع "الفن" نتقدم من بيرلا وعريسها بالتهنئة على زواجها، عسى أن تكون حياتها في القفص الذهبي مليئة بالحب والسعادة.