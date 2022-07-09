انفصال يسرا عن زوجها خالد سليم يثير الجدل.. والفنانة تفجر سر خطير أخفته 15 عاما.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل تفيد بأن الفنانة يسرا أنفصلت عن زوجها خالد سليم نجل الفنان الراحل صالح سليم بعد زواج دام لمدة 27 عاما، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور.

وبعد البحث تبين أن تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة، وكانت قد صرحت الفنانة يسرا بهذا الخبر خلال لقاءها مع برنامج «أدينا بندردش» المذاع عبر الصحفة الرسمية للإعلامية شيرين عرفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها لمدة 4 أشهر، في فترة من زواجهما.

وكانت قد فجرت مفاجأة خلال اللقاء، وقالت أنها أخفت سر زواجها منه لمدة 15 عاماولم يتم اكتشافه إلا عندا ذهبت للمطار لاستقبال جثمال والد زوجها الفنان الراحل صالح سليم، فالأمن منعها فاضطرت أن تفصح عن زواجها من خالد سليم.