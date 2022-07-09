بعد 40 سنة عنوسة».. زواج منة شلبي يثير جدلاً كبيراً ورد فعلها صدم الجميع!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أقاويل تفيد زواج الفنانة منة شلبي، بعد تداول صور لها وهي متألقة بفستان الزفاف، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

حيث تبين أن تلك الصور المنتشرة، من كواليس فيلم “بنات وسط البلد” الذي شاركت فيه الفنانة منه شلبي برفقة عدد من نجوم الفن منهم هند صبري، خالد أبو النجا، محمد نجاتي وغيرهم، وبالتالي كل تلك الأقاويل المتداولة ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقامت الفنانة منة شلبي، بمفاجئة الجميع وردت على تلك الأقاويل المتداولة، بنشر صورة من فيلم “بنات وسط البلد” وهي ترتدي فستان الزفاف برفقة هند صبري في إحدى المشاهد، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ “تويتر”.

وقامت بنشر صورة أخرى لها وهي ترتدي فستان الزفاف خلال إحدى المشاهد، وعلقت على الصورة وكتبت: “صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه…كل دي اشاعات…ألف ألف مبروك”.