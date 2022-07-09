مفاجأة مدوية».. لن تصدقوا ماذا وجدوا بداخل غرفة الفنان سمير صبري بعد وفاته.. تفاصيل صادمة

كشف الناقد الفني عمرو صحصاح تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل سمير صبري، الذي صدم الجميع بوفاته منذ أيام قليلة ماضية، وذلك خلال تصريحات صحفية.

فقد أكد صحصاح، خلال تصريحات صحفية، أن الفنان الراحل سمير صبري في الفترة الأخيرة كان يدرك أن وفاته أصبح قريب، وأنه قادم لا محالة، خاصة بعدما أبلغه الطبيب المعالج بأن قلبه مُتعب للغاية، وأنه مُعرض للتوقف في أي وقت.

فكشف السبب الحقيقي وراء جلوسه في فندق، فقال: “لذلك تخوف من الجلوس في منزله بالمهندسين بمفرده خشية أن يرحل دون أن يشعر به أحد”.

كما أشار صحصاح خلال التصريحات، إلى أن صبري توفي تماما كما توقع، داخل غرفته بفندق إقامته، أما عن ما وجودوه بعد وفاته فقال:” أنه تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه، وساعة روليكس، وسلسلة ذهب”، مؤكدا أنه تم التحفظ عليها لحين الحصول على الورثة الحقيقيين لتسليمهم أمتعته، وهم ليلى ابنة خالته وأشقاؤها.

وتداول عدد من الحسابات والصفحات الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان سمير صبري من أخر ظهور له قبل وفاته بأسابيع قليلة، وبعد البحث تبين أنه كان قد شاركها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53.

وصدم الفنان الراحل سمير صبري الجميع بإطلالته في الصورة، حيث ظهر وهو يجلس على “كرسي متحرك”، ولم يرتدي باروكة كما كان معتاد عليها، وكان برفقة المختصين بالحلقة النقاشية للمعرض.

جدير بالذكر، أن الإعلامية بوسي شلبي، كانت قد أعلنت الجمعة، بشكل رسمي عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت منشور عبر صفحتها الشخصية الرسمية عبر “فيسبوك”.

ويذكر أن، هناك العديد من الفنانين حرصوا على زيارة الفنان الكبير سمير صبري أثناء فترة إقامته بالمستشفى، ومنهم: د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة دنيا سمير غانم والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد نقابات الفن.