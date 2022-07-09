الفلكية الشهيرة ليلـى عبد اللطيف تتوقع حـدثاً كارثي سيبكي الملايين .. لـن تتخيلوا بشاعة ما ينتظرنا بعد أيـام قليلة

أطلت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، بتوقعات جديدة عبر قناتها على يوتيوب لشهر آذار تطرقت فيها إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإلى الأوضاع في لبنان السياسية والاقتصادية. دول أوروبية أخرى ستواجه أيضا التقسيم في السنوات المقبلة.

على الصعيد اللبناني: أحداث مؤسفة وخطرة ستمر على لبنان خلال أشهر 4 و5 و6 وفوضى في الشارع وحالة إرباك سياسية عارمة.

دور كبير للواء عباس إبراهيم خلال المرحلة القادمة. الرئيس ميشال عون يتجه لاتخاذ موقف أو اجراء كبير بالغ الأهمية قد يدخل فيه التاريخ. الأضواء على النائبة بهية الحريري.

الأزمة الاقتصادية ستشهد بعض الحلحلة والانفراجات خاصة بعد صدور قرار بدمج بعض المصارف مع تسهيل عمليات القبض او التحويلات بالليرة او بالدولار.

الدولار سيرتفع من جديد. قائد الجيش العماد جوزيف عون سيكون الحاكم الفعلي على الأرض في الأشهر المقبلة بسبب أحداث وتطورات مُفاجئة.