ظهور نادر لوالدة الفنان تامر حسني يصدم الجميع.. ردة فعلها لعودة ابنها للسينما بعد انقطاع سنوات لا يصدق!!

صدمت والدة الفنان المصري الشهير تامر حسني جميع الموجودين في عرض فيلمه الأوّل، حيث خطفت الأنظار، بعد انقطاع سنواتٍ لها عن عدم حضور أي فيلم بوجوده.

كما شهد العرض الأول لفيلم ” بحبك ” الذي ينافس في موسم عيد الأضحى الكثير من الاحداث حيث كانت أبرز لحظاته حضور والدة تامر حسني لعرض الفيلم و هو الأول لها منذ سنوات طويلة. وقد كان واضحاً عليها كميّة السعادة والفرح بوجودها إلى جانبه.

كما تواجدت أيضا ًزوجت الفنان تامر حسني بسمة بوسيل ومن الأصدقاء حضرت شام الذهبي التي تجمعها صداقة قوية بتامر وبسمة.

الجدير بالذكر انه بسبب التدافع والازدحام والفوضى التي حصلت وتواجد عدد كبير من الحضور والإعلام، تأخّر عرض الفيلم لحوالي ساعتين حيث كان من المقرر عرضه الساعة الثامنة، إلّا أنّه تم عرضه الساعة العاشرة والنصف.



