ياسمين الخطيب تكشف خفايا واسرار طلاقها من زوجها السابق.. ما قالته صدم الجميع!!

صدمت الإعلامية المصرية ​ياسمين الخطيب​ بإعلانها تفاصيل لم تتكلم عنها من قبل حول طلاقها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني.

وكشفت ان الطلاق حدث رسميًا قبل أسبوع ما جعلها ترتاح على الرغم من انها خائفة من الشماتة بسبب فشل علاقتها الزوجية كان أحد أسباب تأخرها في اتخاذ قرار الطلاق، ولا تفكر في الزواج.

وأشارت في لقاء خاص ببرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، أنها تعرفت على طليقها قبل الزواج بفترة تقترب من العام، واصفة زواجها بزواج العقل، لانها كانت بحاجة حسب كلامها إلى الاستقرار.

وأضافت أن سبب طلاقها هو عدم الشعور بالأمان: "أنا ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة".