كانها من حور الجنة ...شاهد ابنه تامر عبدالمنعم تخطف الأنظار في ظهور نادر.. اجمل نساء الارض بلامنازع ..لن تتخيل مدى جمالها!...شاهد

احتفل الفنان تامر عبدالمنعم، بتخرج ابنته كارمة من المدرسة الفرنسية الثانوية بالقاهرة، لتنتقل إلى مرحل التعليم الجامعي. وكتب تامر عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

“احلي شعور اما حتة منك تنجح وتخلص مدرستها وبتفوق .. شريط ذكريات طويل عدي قصاد عيني وانا بسمع النتيجة”.

وأردف: “شريط بدأ من لحظة ما عرفت ان امها حامل فيها مرورا بخروجها ليا من بطن مامتها ومواقف كتييييير وازمات ومرض وفرح وسفر وخروج وزعل يااااااه كرمه بقت في الجامعة”.

واستطرد: “شكرا كرمه الجميلة انك وعدتي واوفيتي وشكرا اللي طلع عينها معاها اكتر مني ولا انسي ان اشكر خالتها ايمان الديب اللي اكيد روحها حاسه بفرح معانا دلوقتي لان كان ليها في كرمه كتيييييير .. ويا رب يا كرمه يديني العمر وافرح بيكي مرة واتنين و١٠٠ بحبك يا كرمه .. كرمه تامر محمد عبد المنعم حلمي خلصت مدرسة”.

كما توجه الفنان تامر عبد المنعم الشكر لطليقته السيدة حنان فريد الديب، وشقيقتها المرحومة السيدة إيمان فريد الديب، على تعبهم وحرصهم الدائم على تربية ابنته “كرمه” تربية سليمة.

بسؤال الفنان تامر عبد المنعم حول اهمية الزواج لدى الفنان خاصة وانه تزوج ثلاثة مرات، اجاب تامر عبد المنعم في أحد لقاءاته الصحفية: المرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن للرجل الاستغناء عنها في ادق تفاصيل حياته، ولا ننسى اننا في مجتمع شرقي والدين يحرم علينا العلاقات بدون زواج.

وبسؤال عبد المنعم عن كثرة زيجاته اجاب: انا لم اجمع بين زوجتين، ومن الطبيعي انني حينما اطلق واحب اتزوج.

اطول زيجاتك كانت ام بناتك، هل تعتقد ان زوجتك الحالية رنا علي ستحطم الرقم القياسي؟ نعم اظن ذلك فزوجتي الحالية شديدة الذكاء واستطاعت احتوائي وتفهمني من مجرد نظرة عين بالاضافة انها برج الميزان مثلي وهذه نقطة جيدة.

وبسؤال الفنان عن خطبته من الفنانة زينة ابتسم وقال بالفعل تمت خطبتنا بعد عامين من الحب، للاسف زينة حادة الذكاء وقفشتني وانفصلنا.

وذكر موقف لاول مرة، وقال ان زينة كانت بطلة فيلم مذكرات مراهقة وانا روحت مكتب ايناس الدغيدي واتخانقت وخيرتها بيني وبين الفيلم واختارتني فجابوا هند صبري ومافيش شهرين قفشتني وسبنا بعض.