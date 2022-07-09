كاظم الساهر طلع متزوج عرفي من نجمة الرقص الشرقي واعترافاتها تهز مواقع التواصل الاجتماعي .. لن تتوقع من تكون! .. اليكم، حقيقة الأمر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراُ بخبر زواج الفنان العراقي كاظم الساهر عرفياً من الفنانة صفوة ما جعله حديث السوشيال ميديا.

وكشفت الفنانة والراقصة المصرية صفوة حقيقة زواجها بالمطرب العراقي كاظم الساهر.

وأوضحت صفوة، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، أن سبب انتشار شائعات حول ارتباطها بعلاقة عاطفية مع الفنان العراقي كاظم الساهر أنها كانت تعرف شخصاً في مكان مهم وكان يشبه «القيصر».

وقالت إن ذلك الشخص اعتاد زيارتها في كواليس مسرحية «قاعدين ليه»، فاختلط الأمر على الناس، وظهرت الشائعات.

وأضافت أنها لا تستطيع الكشف عن هوية هذه الشخصية، لافتةً إلى أنها من الفنانات التي لم يظهر عليهن كثير من الشائعات، وإذا ظهرت فتكون شائعات لطيفة، لأنها ليس لها علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أنها ليس لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاقاً، لافتةً إلى إلى أن هناك 4 حسابات مزيفة باسمها.