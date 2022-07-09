لـن تصـدّق ماذا وجدوا في غـرفة نوم الطالبة الأردنية إيمان أرشيد مفاجأة صدمت كلّ الأردنيين .!! (شاهد فيديو)

رصد تقرير أعدته قناة العربية، مشاهد من غرفة نوم الطالبة الأردنية الراحلة (إيمان أرشيد)، مسلطاً الضوء على الأم المكلومة التي لا تفارق سرير إبنتها.



وأوضح تقرير العربية :”تعتبر اللحظة الأصعب هي دخول غرفة إيمان بعد موتها، وسريرها الذي لم تفارقه الأم، وما تمنته كان مشروعاً وهو إلقاء القبض على قا تل ابنتها حياً”.

وأشار التقرير: “حاصر رجال الأمن الأردني، قا تل إيمان إرشيد فأطلق الـنار على نفسه، لينهي حياته”، لافتًا:”نقل الق اتل إلى المستشفى فاقداً للوعي وللعلامات الحيوية، تاركاً وراءه حسرة جديدة حال موته في قلب والدة إيمان”.

وظهر في الفيديو، تأثر وبكاء والدة الطالبة إيمان، معقبة:”قاتل ابنتي أنا بدي ياه، وكانت ستتخرج الشهر القادم “.





وشبهت الأم المفجوعة بفقد ابنتها، شعورها بفقدان ابنتها بعد قتـلها بـ الــنار التي تحرقها حسرة على ابنتها، لافتة:”هذا تخت ابنتي وأغراضها مرتبة”.

وأردف التقرير:”من غرفة إيمان ومن اسم تركته على أوراقها الجامعية تهدأ مشاعر هذه الأم وتثور أيضاً”، مشيرا:” عودة إيمان التي قـتلت وسط حرمها الجامعي إلى الحياة أمر مستحيل”.

ومن جانبه، قال والد الطالبة إيمان، إنه كان يصطحب ابنته كل يوم للجامعة ويتوه في الطرق، لو خرج من طريق آخر”، محملاً الجامعة المسؤولية كاملة.