لن تتوقع من هو شقيق النجمة الهام شاهين.. ممثل شهير اوسم من تيم الحسن دخل الفن من بابه الواسع سبحان الله قوه الشبه بينهم!!

يعتبر شقيق الفنانة المصرية إلهام شاهين من أشهر الفنانين المصريين حيث قدم العديد من المسلسلات كما شارك في الافلام والمسرحيات والفوازير

امير شاهين دخل إلى عالم التمثيل منذ أن كان صغيرا فقد شارك بعمل عدة أعمال تليفزيونية وهو طفل، والتي منها السجينتان، وأيضا آه يا بلد آه، ولذلك فهو يعتبر من الممثلين المشهورين منذ صغرهم وهو أيضا كان يعشق الفنانة الراحلة ميرنا المهندس وبعد وفاتها بخمس سنوات تزوج من الممثلة المصرية والمونتيرة منة جاب.

الجدير بالذكر ان اخر ظهور للفنان أمير شاهين، كان عندما رسل رسالة مؤثرة إلى شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بعد تكريمها بدار الأوبرا المصرية في حفل حضره نجوم الفن والإعلام حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورة تجمعه بشقيقته من التكريم وعلق عليها "العائلة والسند والضهر وعلى رأسهم الكبيرة أمي وأختي وحبيبتي اللي دائما رافعين راسنا بسبها، التاريخ المشرف أمي إلهام شاهين تستاهلي تكريمات الدنيا كلها يا ست الكل بحبك أوي أوي".