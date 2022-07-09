مي العيدان تفجر مفاجأة كبرى عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب!

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة عن طليقها حسام حبيب مؤكدة أنه لم يكن يستغل وجودها للحصول على المال.

واعتبرت مي العيدان أن تصريحات شيرين عبد الوهاب بمثابة تمهيد لعودتها إلى حسام حبيب وطلبت من الجمهور الانتظار حتى إعلان الأمر بشكل رسمي

.ونشرت مي العيدان عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام صورة جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تحمل تصريحات شيرين والتي جاء نصها:" صراحة حق الله، حسام عمره ما أخذ مني فلوس ولا استفاد مني ماديا".

وعلقت مي العيدان يتدوينة مقتضبة قائلة:" معنى الكلام ناوية أرجع له.. ترقبوا"، وعليه تباينت ردود فعل المتابعين على تعليقها وتحليلها لمنشور شيرين عبد الوهاب والذي جاء رداً على سؤال وجه لها.

واتهمت بعض التعليقات مي العيدان بالتدخل في شؤون الآخرين والتعليق عليها، قائلون: " عيب والله الإنسان يتدخل في خصوصيات الآخرين.. دعوا الخلق للخالق"، في حين اتهم البعض الآخر شيرين بالتخبط والضعف في حال الإقدام على العودة بالفعل إلى زوجها السابق حسام حبيب، بينما أشاد البعض بتعليقها معتبرين أن النهايات أخلاق .

ولا يجوز أن تتهمه بما لم يفعله.الاتهامات التي وجهت إلى حسام حبيب باستغلال شيرين عبد الوهاب مادياً انطلقت بعد التسجيل الصوتي المسرب لوالده الذي كان يدعي فيه أن نجله كان ذكياً لما يكفي للاستفادة من شيرين مادياً وتأمين مستقبله قبل أن يتركها للارتباط بفتاة أصغر لكي تنجب له طفلاً صغيراً إلا أن رد شيرين برأ ساحته من هذه الاتهامات، وهو ما اعتبرته الإعلامية الكويتية محاولة لتجميل الصورة تمهيداً لعودتهما.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أشادت منذ أيام بزوجها حسام حبيب وذلك في رد مقتضب على سؤال وجه لها من إحدى المتابعات، ونفت أن يكون حسام حبيب قد سرق أموالها، أو استغلها مادياً مثلما يشيع البعض، وأكدت أنها لم تستطع ادخار الأموال إلا بعد زواجها منه.

وعلقت شيرين عبد الوهاب قائلة: "بالعكس تماما، أنا ماعرفتش أحوش فلوس لي غير لما اتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ لي على مالي، ودي الصراحة، عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا، ودي الحقيقة".

ونفت شيرين تهديد حسام حبيب لها ولابنتيها بمسدسه الخاص، وقالت "طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كده؟ وبرضه دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا".