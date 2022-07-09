كأنها حورية من الجنة.. شاهد الفتاة المراهقة التي خطفت قلب القيصر كاظم الساهر وكيف عوضه الله عن سنوات الوحدة التي عاشها .. كأنها ملكة جمال

نشرت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لفتاة تونسية فاتنة الجمال قيل إنها زوجة الفنان الكبير كاظم الساهر .

وكانت مواقع كثيرة نشرت صور للفنان #كاظم_الساهر مع الفتاة التونسية التي سبق أن نشرت صورتهما منذ أشهر، وقيل إنها الفتاة التي يعيش معها قصة حب، حتى انتشر خبر زواجه منها بسرعة البرق.

على الصعيد الفني كشف الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ عن مفاجأة أعدها لمحبيه والجمهور الذي ينتظره في مصر، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أعلن فيه عن عودته لمصر بعد غياب طويل دام لأكثر من 10 سنوات.

وعلق الساهر على المنشور ذاته وقال: "لأول مرة منذ أكثر من 10 سنين كاظم الساهر يأتي الى مصر في الساحل الشمالي في شهر أغسطس إحزروا الموقع".

وتصدر الفنان كاظم الساهر الترند على محركات البحث وعلى مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانه هذا الخبر لمتابعيه.

أهل العشق!

وعلى الصعيد الفني أيضاً، أطلقت النجمة الإماراتية بلقيس فتحى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهل العشق" والتي تجمعها بقيصر الغناء كاظم الساهر، والأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتى طرح الأغنية بعد انتظار خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم.