خدعتنا قناة mbc كثيراً.. لن تصدقوا كيف كان شكل ياسمين عز قبل عمليات التجميل_ شاهد الصدمة

تعتبر الإعلامية ياسمين عز من أجمل الإعلاميات في مصر إلا أن صورة قديمة انتشرت لها وصدمت الجمهور.

وبدت الإعلامية الشهيرة في تلك الصور بملامح مختلفة قبل اجرائها عمليات البوتوكس والفيلر على عكس ظهورها اليوم على شاشة قناة إم بي سي الفضائية.

ونستعرض في هذه السطور معلومات عن مذيعة قناة MBC ياسمين عز.

1-ياسمين عز مذيعة برامج وممثلة تبلغ من العمر 33 سنة ودرست الإعلام بإحدى الجامعات المصرية وكانت من أوائل دفعتها.

2-شاركت في بطولة مسلسل "بره الدنيا" بطولة شريف منير عام 2010، وكان رشحها للدور المخرج مجدي أبو عميرة.

3-اتجهت لتقديم البرامج وبدأت مشوارها كمذيعة، عام 2011من خلال برنامج المنوعات "عز الشباب"، عبر قناة روتانا واستمرت في تقديمه لمدة 3 سنوات حتى انتهت مواسمه.

4-حاولت ياسمين عز أن تجد فرصة للانتقال إلى مجموعة قنوات MBC، ونجحت في ذلك بعدما تجاوزت جميع الاختبارات وتم قبولها.

5-كان أول ظهور لها على قناة MBC""، من خلال تقديم برنامج "صباحك مصري" الذي عرض على قناة MBC" مصر 2 "مع المذيع هشام عاصي.

6-بعد نجاحها في تجربتها كمذيعة في برنامج "صباحك مصري"، أسندت إليها قناة MBC" مصر 2 " مسؤولية تقديم برنامج "حديث المساء"، بدلا من الإعلامية سهام صالح وتقدم حاليا برنامج "نص الكلام" على MBC" مصر.