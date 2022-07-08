تسجيل صوتي يهـز الوسط الفني.. لقاتل فتاة المنصورة نيرة أشرف وماقاله صّدم كل المصريين! !

كشف خالد عبدالرحمن محامي أسرة طالبة المنصورة المغدورة نيرة أشرف عن تسجيلات صوتية للقاتل محمد عادل أرسلها لوالد نيرة تتضمن تهديدات له وابنته قبل ارتكابه الجريمة البشعة.

كما بيّنت التسجيلات نية القاتل الانتقام من الفتاة التي أحبها ولكنها رفضت مبادلته مشاعره، فلاحقها وطاردها، ما دفع والدها لتقديم شكاوى ضده في مركز شرطة أول المحلة.

وقال القاتل متهكماً ومتوعداً والد الشابة القتيلة، "أنت فين يلا .. قولي مكانك فين يلا.. وأنا آجي لك". وهدد القاتل في الرسائل بوضوح الفتاة وأسرتها، حيث هدد محمد عادل بلهجة واضحة والدها بدفع الثمن غاليا، قائلا "اللي عملته بنتك مش هيتنسي ليوم الدين وبيني وبينها الأيام".

وأرسل القاتل رسالة نصية قبل ثلاثة أشهر على هاتفها الجوال يهددها فيها بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما. وكشف المحامي عن هذه التهديدات رغم صدور حكم من محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق محمد عادل إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

وكان رئيس النيابة قد كشف خلال المرافعة أمام القضاء جانبا من تهديدات المتهم لزميلته، حيث أكد أن المتهم اعترف بالتخطيط لقتلها قبل عام ونصف العام.

وقال إن القاتل اختار إرهاب الفتاة وقتلها معنويا قبل أن ينفذ جريمته، مضيفاً أن المتهم تتبع نيرة ثلاث مرات لتنفيذ جريمته وفشل في مرتين، لكنه نجح في الثالثة.