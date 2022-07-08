علامات الساعة تظهر في واقعه غريبة.. توفت هذه الفتاة وبعدها ذهب اهلها الى المقبرة لدفن الجثة وهناك وقعت مفاجأة مرعبة قلبت الامور رأسا على عقب وافزعتهم جميعاً! !

تجمع أهالي مدينة لامبايك في البيرو لدفن امرأة. وأثناء حمل التابوت استعدادا للتوجه إلى المدفن. تفاجأ الأهالي حيث بدأت المرأة بالضرب على النعش من الداخل. لتقول لهم إنها لا تزال على قيد الحياة.

الأسرة فتحت التابوت لتكتشف أن الامرآة التي كانت على وشك أن تدفن. لا تزال على قيد الحياة. وبصحة جيدة. وعيناها مفتوحتان. وتتعرق.

وبين المسؤول عن المقبرة: ” أنه ذهب على الفور إلى مكتبه واتصل بالشرطة”. ثم نقلوها إلى المستشفى في مدينة فيريناف. حيث أكد الأطباء أنها تعاني من علامات حيوية. منخفضة.

إلا أنه بعد توصيلها إلى المستشفى. ماتت روزا بعد ساعات.يذكر أن المرآة كانت ضحية لحادث سير خطير أودى بحياة شقيق زوجها وأصاب أبناء أخيها بجروح خطيرة.

بدأت حالتها في التحسن ببطء بعد أن كانت حرجة في البداية. ولكن بعد ذلك سرعان ما تدهورت. وأعلن عن وفاتها بعد بضع ساعات.