هذا ماتفعله كل يوم ... سر جمال ورشاقة الفنانة نجوى كرم وفقدان وزنها الزائد خلال أسابيع فقط! اليكم الوصفه السحرية

تحدثت النجمة اللبنانية نجوى كرم، في لقاء صحفي سابق، عن العديد من المواضيع منها ترشيحها النجمة اللبنانية إليسا لخوض تحدي وعاء الثلج المكعب كذلك تحدثت عن مصير مشاركتها في برنامج المواهب Arab’s Got Talent.

وأعلنت بأن تسميتها لأليسا لم يكن في إطار التحدي إنما في سبيل دعم جمعية خيرية، معتبرة أنها بالمحبة لا يمكن إلا أن تجذب الناس، لافتة بأنها ليست صاحبة مشاكل قائلة "أنا متل سويسرا لا بحارب ولا بتحارب. ولفتت إلى إنها إذا فقدت شوق الجمهور لها، فإن ذلك سيهدد وجودها في الوسط الفني، مؤكدة أن الموسم الجديد من البرنامج سيكون أقوى بكثير من الموسم الماضي.

نجوى أشارت إلى أنها كأي سيدة عربية تحب دائماً أن تظهر بأبهى طلة اما الناس، فكم بالحري عندما تكون أمام الشاشة وأعداد كبيرة من الناس تشاهدها،واصفة الجمهور بالحبيب "أعتبر الجمهور كالحبيب.. ألبس له كل ما في الخزانة لكي أبقى حلوة في عينه".

وعن محافظتها على جمالها ورشاقتها، قالت النجمة اللبنانية إنها لا تمتنع عن أكل أي شيء، إلا أنها تواظب على ممارسة الرياضة بصفة يومية، حيث تمارس رياضة المشي لمدة ساعة، بالإضافة إلى حمل بعض الأوزان الخفيفة، لكي تحافظ على شكل جسمها، وفقدانها للوزن الزائد خلال أقل من شهرين.