هنادي مهنا تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل : مينفعش أخلف من أحمد خالد صالح.. السبب صادم غير متوقع!

حلّت الممثلة هنادي مهنا، ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، للحديث معها عن بداياتها ومشروعاتها الفنّية المقبلة وحياتها الخاصة بشكل عام، وعلاقتها بزوجها أحمد خالد صالح وسؤالها عن سبب عدم وجود أطفال لديهما حتى الآن.

كشفت الممثلة، هنادي مهنا، لأول مرة عن السبب الغريب وراء تأجيلها للإنجاب بعد زواجها من الفنان أحمد خالد صالح في آخر عام 2020: «أحنا مأجلين الخلفة شوية لأن أنا أصلا بيبي وصغيرة أوي على أني أبقى أم، مينفعش بيبي يشيل بيبي».كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن تفاصيل تعرضها للتـنمر من الجمهور على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وقالت هنادي مهنا خلال لقائها برنامج كلمة أخيرة: ضغط المجتمع عبر السوشيال ميديا، وبالأخص الإنستجرام لوضع معايير ضاغطة على الفتيات من ناحية الشكل أمر سيء للغاية.

وتابعت: 99% من الصور الي فيه مش حقيقية كله فوتوشوب وفلتر، ورغم ذلك أنا بالنسبة لي مش مهم الشكل ولا الرشاقة ولا غيره، أهم شيء يبقى الإنسان مبسوط من جواه وهوا بيبص لنفسه في المراية مش مهم رأي حد تاني.

وأضافت: المهم نكون مرتاحين وإحنا بنبص فيها وكمان في عناصر أخرى ممكن تخلينا مبسوطين وإحنا بنبص في المراية زي الشغل الكويس وعلاقات الاصدقاء أو حد، أتجاوز فيه حاجات كتيرة بتسببب الفرحة لكن الأهم، الإنسان يبقى مبسوط من جواه ومايهموش الناس بتقول إيه.

وقالت إنها تأثرت كثيرة في الفترات السابقة بأراء الناس قائلة: فيه ناس مثلًا كانت بتقوللي شكلك أحلى وأنتي تخينه معنديش مشــ كلة ومحترمة رأيهم بس مش هرجع تخينه عشانهم طالما مبسوطة بنفسي وأنا كده.

واصلت: كنت بتأثر بكلام الناس في الأول وأنا مليانه كانوا بيقلولي زي الجاموسة، وكنت بضايق وأنا بقرأ الكومنتات وأقعد أعيط، لكن اكتشتفت أن الإنسان ممكن يضايق لما يكون ثقته في نفسه مهزوزة ودي فترة عديت بيها وكأنت أي كلمة بتخبط.

أكملت: لما الإنسان بيكون مبسوط ومرتاح من جواه خلاص بتبقى حياته طاقة إيجابية ومهما كتبوا مافيش باب لتسلل الطاقة السلبية.

وحول كيفية نجاحها في استعادة ثقتها بنفسها، قالت:حبيت نفسي في المرايا فرحت وخسيت مكنتش بحب ألبس حاجة حلوة عشان الهدوم مش بتيجي مقاسي، كنت بنزل مش مهتمة بنفسي، لكن ثقتي رجعت وبقيت مرتاحة لما ببص لنفسي في المرايا.وعن نصيحتها للفتيات، أوضحت:نصيحتي للبنات يعملوا إلي هما عاوزينه ومبسوطين بيه وأن لما يبصوا في المراية يكونوا مبسوطين ومرتاحين وطول مالثقة في نفسك قوية مافيش كلام هيأثر فيكي.

وفي تصريحات أخرى للممثلة الشابة عن سر رشاقتها، قالت: «أول ما مثلت الدنيا ما مشيتش أوي معايا فضلت سنتين أشتغل ومفيش حاجة تتذاع لحد أول عمل وهو أفراح إبليس اللي لسه معروض قريب رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة وعملت كمان فيلم ووقف، وفي فترة من الفترات كل ده عملي اكتئاب وكنت قاعدة في البيت، ففضلت أكل وده السبب في زيادة وزني».

وتابعت: «أنا كنت رفيعة أصلا من الأول وتخنت بعدها لما رجعت مصر، جربت حاجات كتير جدًا لغاية ما في الآخر لجأت لدكتور تخسيس، الموضوع مكنش استسهال أو فلوس لكن أنا جربت كل حاجة وكل أنواع الدايت والرياضة ومنفعتش معايا».وواصلت حديثها عن زواجها بالفنان أحمد خالد صالح: «مبحبش شكلي في فرحي لما بتفرج على صوري ببقى عاوزة أعمل فرح تاني، الفرح جيه بسرعة وملحقتش أجهز أي حاجة وأنا طبيعتي دقيقة جدًا وبحب المثالية».

كما كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تفاصيل خاصة بشأن علاقتها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، مؤكدة أنها تشعر بالغيرة على زوجها.

وقالت هنادي: «أكيد أنا زي كل البني آدمين بس مش بتخانق.. وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي، ‏وأحمد مش بيقولي ستو أنا، رغم إن الناس كلها بتقولي كده‏».