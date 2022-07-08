لن تصدقوا ان هذا الشخص الوسيم هو مؤدي شخصية الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا .. والمفاجأة انه مازال في هذا العمر الصغير !!

عُرفت شخصية ​أبلة فاهيتا​ في مصر والعالم العربي بروحها المرحة والساخرة، كما نجاح أبلة فاهيتا وشهرتها اللتي تحظى بها حاليا في الوسط الإعلامي هو نجاح في الحقيقة لـ حاتم الكاشف مخترعها ومحركها والناطق على لسانها.

مؤدي هذه الشخصية هو "حاتم الكاشف" وهو شاب مصري مازال في الثلاثينات من العمر ، زاول دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في القاهرة بصحبة صديقه شادي عبد اللطيف ومن ثم إنتقلا سويا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج و السينما ، بعد إتمام الدراسة عمل حاتم الكاشف و شادي في مصر بأحد شركات الإعلانات.

وقبل أن يكونا الشخصية المشهورة أبلة فاهيتا ، اللتي كان ظهورها لأول مرة على موقع يوتيوب في شهر أبريل عام 2010 ، بفيديو عنوانه “أبلة فاهيتا”

، بدأت أبلة فاهيتا صعود سلم النجاح في شهر يونيو 2012 ، وذلك عبر ظهورها في مقطع فيديو فوازير بعنوان “فوازير الويبة ” على قناتها الخاصة على يوتيوب .

هذا وكانت قد فرضت إدارة قنوات CBC السرية الكاملة على شخصية الفنان الذي يؤدي صوت الدمية الشهيرة لاشهر عديدة.