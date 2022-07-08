متصـلة تصّدم هبة قطب وتعترف بدون خجـل بما تفعله يوميًا قبل أن تنام و دون أن يعلم أحد.. رد غـير متوقع منها صـدم عمرو الليثي.!

اعترفت إحدى الفتيات في رسالة وجهتها لخبيرة العلاقات الزوجية هبة قطب من ممارستها لأمر غريب عبر الإنترنت.

وأوضحت إنها تمارس العادة السرية مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت باستمرار لكنها بعد أن تنتهي تشعر بالضيق من نفسها وما تقوم به.

وأضافت: ما رأيك فيما أفعل وماذا تسميه.

وردت عليها هبة قطب بالقول: مش عارف أرد.. أسميه قلة أدب وقرف.. أنا عايزة أقول إحنا مطالبين بجهاد النفس عشان نبطل الحاجات الغلط اللي بنعملها.

مضيفة: لابد عليها أن تجاهد نفسها.. أول يوم أصعب يوم وتاني يوم هيكون تاني أصعب يوم وهكذا وبعدين هتتخلص من الآفة دي.

ونصحتها: إلعبي رياضة وسخري روحك للعطاء واشغلي نفسك بأي نشاط وبإذن الله رح تتخلصي من هذه العادة.