مـن هي نجمة مسلسل طاش ما طاش.. التي لم يستطع حاكم إمارة الشارقة الصمود أمام جمالها فتزوجها على الفور وأجبرها علـى إعتزال الفن ؟.. إسمها سوف يصدمكم.!

زينب العسكري، إسم لامع في عالم الفن، بدأت نشاطها الفني مع جحا، وبرز اسمها في مسلسل طاش ما طاش، ثم توقفت عن العمل الفني نزولا عند رغبة زوجها، وشهدت مسيرتها الفنية الكثير من الأحداث المشوقة، نذكر أبرزها في هذا التقرير الذي أعده موقع ايفا بوست.

ولدت الممثلة زينب في العاصمة البحرينية المنامة، بتاريخ السادس من شهر شباط/فبراير عام 1974، واسمها الكامل زينب غلوم حسن علي، لكنها اتخذت من “زينب العسكري” اسم فني لها خلال عملها بمجال التمثيل.



بدأت زينب العسكري نشاطها الفني في أوائل التسعينات من القرن الماضي من خلال مسرحية جحا والأرض. وقدمت بعدها العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين المسرح والدراما، لكنها توقفت عن ذلك في عام 2009.



زواجها من حاكم إمارة الشارقة وتوقفها عن الفن

تزوجت زينب العسكري من شخصية سياسية مهمة، وهو نائب حاكم إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة السيد عبد الله بن سالم القاسمي. وأُقيم حفل الزفاف الأول للعسكري والقاسمي في الإمارات، أما الثاني في البحرين،

بإحدى الفنادق الفخمة، وكان الحفل خاص اقتصر على وجود عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

تركت زينب العسكري الفن بناء على رغبة زوجها السيد عبد الله بن سالم القاسمي، وأنجبت ثلاثة أبناء هم: الزين، الحلا، الغلا.



أعمالها الدرامية

شاركت الممثلة زينب بعدة أعمال درامية قبل اعتزالها، كان أبرزها المسلسل الخليجي "لحظة ضعف"، وهو من تأليفها، ولعبت فيه دور البطولة.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة توفي والديها بحادث سيارة، ثم تنتقل مع إخوتها إلى منزل بيت عمها، لتصطدم مع زوجته الأنانية. فيما بعد تترك المنزل، وتتعرض للعديد من المشاكل في ظل غياب المعيل والسند، عدا عن الأشخاص الذين يطمعون بجمالها.

كما شاركت زينب العسكري في العديد من الأعمال الدرامية الأخرى، منها: لعنة إمرأة، بلا رحمة، عذاري، عليك سعيد ومبارك، دمعة عمر، صار وش كان، أبي عفوا، وجوه بلا ملامح، عيني يا بحر، الحيتان، حسن ونور السنا، حزاوي الدار، أحلام ضائعة.



بالإضافة إلى مشاركتها في الأجزاء الثالث والرابع والخامس والسابع من المسلسل الخليجي الشهير "طاش ما طاش"، ومسلسل أحلام البسطاء، وشكرا يا، وجروح باردة، وناس وناس، والعود.