(انا بكرهكم كلكم) .. بهذه الكلمات انهت دنيا المقري بثها المباشر بعد ان قررت الانتحار.!

إدعت الممثلة المصرية ​دنيا المصري​ في بث مباشر لها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل، أنها سوف تقدم على الانتحار.

ظهرت المصري بمظهر مذرٍ في البث وأكدت خلاله أنها يئست من الحياة وأن الكل يحاول ولم تجد من يقدم لها يد العون دون مقابل لذلك قررت التخلص من حياتها أمام الجميع.

وتوجهت دنيا برسالة في آخر الفيديو لكل من حاول استغلالها قائلة : انا بكرهكم كلكم وتركت بعدها السيارة وانقطع الفيديو وسط حالة من القلق الشديد بين أصدقائها الذين حاولوا التواصل معها إلا انها أغلقت الهاتف ولم يتم الإعلان حتى الأن عن اى أخبار تفيد بإنقاذها أو حتى تنفيذها لقرار الانتحار.