عندما سألوا حفيدة رئيس وزراء مصر لماذا تزوجت ٢٠ مرة وطالبت المصريات بخلع الحجاب؟ فكأنت الإجابة صادمة فاجأت الجميع

تعد أمينة البارودي من أهم الفنانات وسيدات المجتمع المصريات ، ولدت في 7 من فبراير 1915، تميزت بـ جمالها الطبيعي والمستوى الاجتماعي الراقي التي عاشت فيه، فجمعت بين الملامح المصرية الأصيلة والجمال التركي الأخاذ، فهي حفيدة الشاعر والسياسي محمود سامي البارودي، أحد أبطال الثورة العرابية، والذي شغل منصب رئيس الوزراء في عام 1882.

عملت "البارودي"، في المسرح في ثلاثينات القرن الماضي، واقترن اسمها بالعديد من النجمات، كان أبرزهن، الراحلة "أسمهان"، وتعتبر من أوائل سيدات المجتمع المصري اللائي طالبوا بخلع الحجاب.

تعددت زيجاتها، حتى تخطت الـ20 زيجة، كان أولهم من حفيد رياض باشا وهو الوجيه مصطفى رياض، ولكن الزواج لم يستمر لأكثر من عامين، لتتزوج بعدها من ابن طلبة باشا عصمت محافظ الإسكندرية

، وبعدها من نجم الأوبرا الإيطالي المشهور انطونيو انا لورو وذلك بمرسوم ملكي من الملكة نازلي ملكة مصر وذلك لأنه يعتنق الديانه المسيحية وهى مسلمة ورحلت معه إلى إيطاليا عام 1947؛ ثم تزوجت من الإذاعي والفنان والمخرج أحمد سالم وهو أول مذيع في الإذاعة المصرية.