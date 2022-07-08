سألوا الفنانة نهلة سلامة عن سبب تبرؤ ابنها منها .. فكشف السر الخطير والمخفي عن الكل بدون تردد

حلت الفنانة المصرية نهلة سلامة، في وقت سابق، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه يوميًا على قناة القاهرة والناس، وتحدثت بجرأة عن حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت نهلة سلامة أنها لن ترد على الشائعات التي ترددت حول تبرؤ نجلها منها بسبب الفستان اللافت الذي ظهرت به خلال مهرجان القاهرة.

وقالت: "طبعا غلط ما تبرأش مني ده ابني، هو اتضايق وأنا بحترم وجهة نظره لكن ما وصلتش لكده".

وتابعت نهلة سلامة أن الصورة الحقيقية لم تكن بهذا الشكل، والبعض اقتصها وأبرز أجزاء معينة من الفستان فظهرت بهذه الصورة المستفزة.

وأوضحت نهلة سلامة أنها كانت تعتقد ملابسها محتشمة لأنها كانت عبارة عن بدلة مقفولة ولكنها أخطأت التقييم.