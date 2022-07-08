حسناء علي ضفاف الجمال،، ابنة سعاد نصر تخطف الأنظار في ظهور مفاجئ وجذاب لن تصدقوا كيف بدت واذهلت الجميع بجمالها الرباني المبهر !!

حلت قبل أشهر عديدة مضى الفنانة فيروز أحمد عبد الوارث، ابنة سعاد نصر ضيفة فى أول ظهور لها.

فى برنامج "رد الجميل" الذى يذاع على فضائية الصحة والجمال، لتحكى عن أسرار وخفايا من حياة والدتها الفنانة الراحلة سعاد نصر تذاع لأول مرة، وترد على جميع الشائعات التى لاحقت الفنانة سعاد نصر منذ دخولها فى الغيبوبة وحتى وفاتها.

فيروز تظهر لأول مرة بعد امتناع تام عن الظهور فى الفضائيات، لتوضح كل الحقائق والأسرار وتكشف الجزء الخفى من شخصية وحياة سعاد نصر والجانب الإنسانى الذى لا يعرفه أحد وطبيعة العلاقة بين سعاد نصر وزوجها الأول الفنان أحمد عبد الوارث وزوجها الثانى المهندس محمد عبد المنعم، وعلاقة فيروز وأخيها طارق بكل منهما.

وتحكى فيروز لأول مرة كل التفاصيل الخاصة بالعملية التى أدت إلى وفاة الراحلة سعاد نصر وحقيقة تنبؤ مفسر الأحلام سيد حمدى بوفاة سعاد نصر.

والبرنامج يتضمن لأول مرة معرض فنى متكامل بملابس وإكسسوارات الجميلة سعاد نصر ومتعلقاتها الشخصية وأوراق بخط يدها ومجموعة كبيرة من الملفات والصور، تتناول كل مراحل حياة الفنانة سعاد نصر تنشر لأول على وسائل الإعلام

كما يتضمن برنامج (رد الجميل) الذى تقدمه الإعلامية الدكتورة تيسير الأمير والإعلامى محمد حمام أبو العلا مشاركات بعض أصدقاء الفنانة سعاد نصر من الوسط الفنى والمقربين إليها على المستوى الشخصى فى لمسة وفاء منهم لرد جميل الفنانة سعاد نصر ومنهم الفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد بدير والفنانة هناء الشوربجى والفنان مجدى صبحى والفنانة ريم أحمد والفنانة هدى هانى وصديقة عمرها منى تمان.

وفى نهاية البرنامج قدم مقدمى البرنامج درع رد الجميل للفنانة الراحلة سعاد نصر لابنتها فيروز، كما قامت فيروز بتوقيع بعض من نسخ كتاب "لا تستسلم" الذى تضمن ضمن فصوله لمسة وفاء للفنانة الراحلة سوف يتم توزيع هذه النسخ هدايا على معجبيها.