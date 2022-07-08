والدة طالبة جامعة المنصورة تفجّر مُفاجأة مزلزِلة : لمـا فتحنا تليفونهـا إكتشفنا الـكارثة .!! (شاهد فيديو)

قالت والدة ضحية جامعة المنصورة؛ إنه لم يكن هناك أصلاً قصة حب بين ابنتها وقاتلها وكان مجرد زميل لها في الجامعة وكل ما حدث بينهما أنها طلبت منه عمل أبحاث أثناء الجائحة خلال تواجدها في القاهرة فظن أنها تحبه.

وأضافت والدة ضحية المنصورة في تقرير مسجل خاص ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة "إم بي سي مصر مع الإعلامي شريف عامر؛ أن ابنتها علقت على تصرفاته قبل وفاتها بأنه غير مُتزن وقام بعمل حسابات وهمية على فيسبوك ليقوم بشتمها .



أوضحت والدة الضحية أنها بعد علمها بتصرفاته التي ساعدت في تشويه صورة الأسرة وابنتها نصحتها بالإقامة عند أختها المتزوجة في القاهرة وطلبت منها عدم المجيء إلا في حالة الامتحان

فقام بالتربص بها؛ وعلقت باكية: لو أعلم أنه متربص بها "ما كنت نزلتها للامتحان" موضحة أنه بعد فتح تليفونها في النيابة علمنا أنه قام بتهديدها.