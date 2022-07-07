متصلة تنزع ثوب الخجل:(أبني يمارس هذهِ العادة المحرمة بشراهة كبيرة اعمل اية)؟..رد مفاجئ من هبة قطب يصدم عمرو الليثي.!!

ابني في السادسة عشرة من عمره، ويمارس العادة السرية بشراهة، وأخجل من الحديث معه عن أضرارها فكيف أتواصل معه؟ سؤال ورد من متصلة إلى الدكتورة هبة قطب أخصائية العلاقات الزوجية والأسرية.



ونصحت دكتورة هبة قطب الأم السائلة خلال برنامج صباح الخير يا عرب ​​​​​​ بأن تتوجه إلى رجل يثق فيه ابنها مثل مدرس في المدرسة، أو مدربة في النادي، أو قريب، أو جار، لأنه سيكون أقدر على التواصل معه.

وحذرت الاختصاصية الأسرية من استخدام لغة الأمر والنهي في معالجة هذه المسألة مع الفتى المراهق، وقالت إن الحديث لا بد أن يبدأ بنصحه بعدم الإسراف في هذا الأمر، وألا يلجأ إليه إلا لضرورة”.



وأكدت الدكتورة هبة قطب أن العادة السرية ليس لها أضرار صحية، ولكن الأضرار تأتي من الإسراف في استخدامها،حيث ستؤدي في هذه الحالة إلى احتقان في الحوض يمكن أن يؤثر على الخصوبة،

كما أنها ستؤدي مع كثرة استخدامها إلى استهلاك الأوعية الدموية والغدد الانتصابية لدى الفتى، وهو ما سيؤثر عليه عندما يتزوج”.