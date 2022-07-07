حكاية فنانة عربية شهيرة طردها عبدالناصر ومنعها السادات من الغناء وظلمها مبارك بسبب 3 كلمات ؟.. لن تصدق من تكون؟

ولدت الفنانة وردة الجزائرية فى العاصمة الفرنسية باريس، فى 22 يوليو عام 1939، واسمها الحقيقى وردة محمد فتوكى، من أم لبنانية إلا أن والدها كان جزائريا.

بدأت مسيرة الفنانة وردة الجزائرية فى عالم الفن عن طريق الغناء فى فرنسا، خصوصا أنها ولدت فى الحى اللاتينى أحد أحياء مدينة النور الفرنسية. كانت بداية الغناء للفنانة وردة فى نادى بباريس يملكه والدها محمد فتوكى، وبعد ذلك توجهت إلى لبنان، .

وشرعت فى الغناء بالملاهى الليلية بالعاصمة بيروت وصلت وردة الجزائرية إلى مصر بعد دعوة من المخرج حلمى رفلة، وبدأت مسيرتها فى عالم السينما، حيث شاركت فى أول أفلامها عام 1963 بفيلم ألمظ وعبده الحامولى.