لماذا أصر أشرف عبدالباقي على إجراء تحليل DNA؟.. ما صرّح به الفنان صادم وغير متوقع

كشف الفنان أشرف عبدالباقي إنه خضع لتحليل “DNA” في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة مسار عائلته قبل ألف عام.

وأوضح في حوار سابق لبرنامج السيرة مع وفاء الكيلاني إنه اكتشف أن عائلته وعلى مدار 400 عام لم تنتقل من القاهرة”.

وحكى أيضًا أنه وفي إحدى المرات وأثناء تركيب “شباك” في عمارة تحت الإنشاء دخل بقدمه “مسمار”، فضربه أحد العمال على قدمه لإخراج المسمار والدم الفاسد ثم كي تلك المنطقة “.

يذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي، قدم عرض “مسرحية صباحية مباركة“، في موسم جدة بالرياض، في منتصف شهر يونيو الماضي، وأستمر العرض لمدة 4 أيام.

المسرحية مكونة من فصلين حيث تجمع بين الكوميديا والتشويق، وشاركه في المسرحية الفنان علي ربيع، ومحمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس”.

وكانت مسرحية “صباحية مباركة”، تم عرضها في بداية فترة انتشار وباء كورونا، وتعتبر هذه المرة هي الأولى لعرضها في الخارج من خلال بوابة موسم جدة.