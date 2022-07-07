كم خدعنا الفيلتر والفوتوشوب.. ظهور مفزع للفنانة سمية الخشاب .. علامات الشيخوخة تغزو وجهها..؟!شاهد كيف تحولت لمسخ شيطاني

تستخدم أغلب النجمات الفلاتر عند تواصلهن مع الجمهور عبر مواقع التواصل، وذلك من أجل إخفاء عيوب بشرتهن، إلا أن بعضهن فاجأن الجمهور بظهورهن بشكل طبيعي دون أي تعديل.

لقطات النجمات بدون فلتر عادة ما يتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، نظراً لأنها تكشف ملامحهن الطبيعية الخالية من أي تعديل، فتأتي النتيجة إما صادمة أو مذهلة.

ونشر المصور السوري مصطفى عذاب صوة للفنانة سمية الخشاب، بدون استخدام الفلتر أو الفوتشوب.

وظهرت ملامح سمية الخشاب واضحة للغاية، مما جعل التجاعيد وتفاصيل البشرة تظهر بوضوح للمشاهد.

وكان آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل موسى، مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.