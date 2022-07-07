دلوعة السينما.. عشقها جميع فناني جيلها في مصر لجمالها الرباني الشديد وهي شابة.. لن تصدّق كيف كانت وكيف أصبحت اليوم.!! (صورة)

عرفها الجمهور بوجهها الجميل المميز الذى يجمع بين الجمال والبراءة والأنوثة وخفة الظل والشقاوة التى تتحول إلى مكر أحيانا، فرآها تؤدى أدوار الفتاة البريئة أو الأرستقراطية الشريرة، والمجاهدة الجزائرية، والزوجة التى تعكر الحموات صفو حياتها وعلاقتها بزوجها، والموظفة التى تثير غيرة رئيستها بالعمل.



عرفها الجمهور أيضاً بوجهها الجميل المميز الذى يجمع بين الجمال والبراءة والأنوثة وخفة الظل والشقاوة التى تتحول إلى مكر أحيانا، فرآها تؤدى أدوار الفتاة البريئة أو الأرستقراطية الشريرة، والمجاهدة الجزائرية،

والزوجة التى تعكر الحموات صفو حياتها وعلاقتها بزوجها، والموظفة التى تثير غيرة رئيستها بالعمل، وعشرات الادوار التى ميز فيها الجمهور وأحب وجه «قطة السينما»

إنها الفنانة كريمان التى تعد واحدة من أجمل نجمات الزمن الجميل، والتي اعتزلت الفن منذ 57 عامًا بعد رحلة قصيرة امتدت 12 عامًا فقط لكنها تركت العديد من الأعمال المميزة التى عشقها الجمهور، وارتبط بها.

الفنانة كريمان من مواليد 18 ديسمبر عام 1936 أى أنها تبلغ من العمر حاليًا (85 عامًا)، وبسبب ملامحها الرقيقة جدًا وصوتها المميز أطلق عليها النقاد لقب قطة السينما المصرية حيث كان حضور كريمان في الأفلام حضور لطيف ورقيق بمثابة انعكاس لشخصيتها الحقيقية.



ولدت كريمان لأب مصري وأم تركية وهناك صورة نادرة تجمعها مع والدتها والتي تبدو نسخة عنها بعد التقدم في العمر، ولدت كريمان في مدينة القاهرة وعملت منذ طفولتها في الإذاعة المصرية، وشاركت في البرنامج الإذاعي الشهير بابا شارو المخصص للأطفال، بالتزامن مع دراستها في مدرسة الليسيه.



حققت كريمان شهرة كبيرة في أفلام الأبيض والأسود خلال فترة الخمسينات والستينات، أما عن دخولها عالم الفن فكان ذلك من خلال مسابقة للوجوه الجديدة أقامتها المنتجة الشهيرة آسيا،

وذلك لاختيار بطلة لفيلم (الحموات الفاتنات) الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم كمال الشناوي، ماري منيب، ميمي شكيب وإسماعيل ياسين، الفيلم عُرض لأول مرة في مصر عام 1952.

شاركت بعد هذا الفيلم في عدد من الأدوار أبرزها فيلم (مراتي مدير عام) مع شادية وصلاح ذو الفقار، كما شاركت في أفلام أخرى هي (الفانوس السحري) مع إسماعيل ياسين و(سكر هانم) مع سامية جمال وكمال الشناوي وكان آخر أعمالها هو (زينب) عام 1967.



ومنذ اعتزالها وهى فى قمة شهرتها وجمالها، غابت الفنانة الجميلة كريمان عن الأنظار والأضواء، إلى أن تداول روّاد مواقع “السوشيال ميديا” صورة لها قبل عامين في عيد ميلادها الـ 83، وذلك بعد ابتعادها عن الأضواء لأكثر من 55 عامًا وعلّق الجمهور على احتفاظها بنفس الملامح والجمال الرقيق رغم التقدم بالسن.