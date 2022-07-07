بطلت تاكل حاجتين بس..لن تصدق ما سر فقدان شيماء سيف 40 كيلو من وزنها خلال 5 شهور فقط.!!

اشتهرت الفنانة شيماء سيف بوزنها الزائد، إلا أنه في الفترة الأخيرة، لجأت إلى عمل «الدايت» للتخلص من السمنة.



وفاجأت «شيماء» جمهورها، بشكل جديد بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، وهو ما كانت تعرف به، ورجح البعض أنها قامت بعملية تدبيس للمعدة، وهو ما نفاه عدد من المقربين منها، مؤكدين أنها تتبع نظام غذائي صحي، ما أدى إلى فقدها الكثير من وزنها.

واستطاعت الفنانة شيماء سيف خسارة 40 كيلوجرام من وزنها بعد توقفها عن تناول الخبز والسكر واتباعها ريجيمًا قاسيًا مترافقا بالتمارين الرياضية لتستطيع خسارة هذا الوزن الكبير.



واعتمدت شيماء على الرجيم النباتي وهو نظام غذائي يعتمد فيه الجسم على أن يستمد ما يحتاجه من البروتينات والفيتامينات وكل العناصر الغذائية التي يحتاجها من الخضروات والفاكهة والبقوليات بعيدا عن اللحوم والدجاج والأسماك.



وانتقدت الممثلة المصرية شيماء سيف، مواطنتها الفنانة والإعلامية ريهام سعيد بسبب تصريحات الأخيرة عن مرضى السمنة.



وقالت شيماء سيف إن تصريحات ريهام سعيد تعد تنمراً واضحاً، وكان يمكنها أن تسخر منها بسبب ارتدائها "باروكة الشعر" لكنها لم تفعل.



وقالت شيماء سيف خلال لقائها في برنامج "مراحل" الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة sbc، إنّ ريهام سعيد تتنمر على مَن يعانون السمنة، وتدّعي أن زيادة وزن السيدات يفقدهن أنوثتهن، وهذا الكلام غير صحيح ووصفته بـ"أكبر كذبة".

وشاركت شيماء سيف في موسم دراما رمضان بمسلسل "أحلام سعيدة" و"في بيتنا روبوت 2"، إضافة إلى ظهورها في مسلسل "الكبير أوي 6".