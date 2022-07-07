مارلين ابنة وائل جسار تحرج والدها وتضعه في موقف استحقار من الجمهور.. هذا ما فعلته

لفتت مارلين جسار، ابنة الفنان اللبناني وائل جسار، الأنظار عبر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، لكنها فاجأت الجمهُور قبل أيام عَنّْدما ظهر والدها معها فِيْ أحد الفِيْديوهات المضحكة.

وتصدر مقطع فيديو لـ مارلين جسار، ابنة الفنان اللبناني وائل جسار، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، كانت قد شاركته مع متابعيها على حسابها عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه برفقة والدها الفنان اللبناني.اللافت فِيْ الفِيْديو أن وائل جسار لم ينتبه إلَّى كلمات الأغنية التي نشرتها ابنته وصوّر الفِيْديو عَنّْ تأثيره الذي يحمل اسم هل أنت غاضب لأنني عاهرة غنية حصلت على ثراء ب، لمغني الراب الأمريكي “ليل بيبي”، وعلقت مارلين جسار فِيْ أسفل الفِيْديو إنها مزحة.

واستحقر بعض المتابعين بعض الإيماءات والحركات الجنسية التي نشرتها مارلين وشقيقها وائل جونيور عبر تيك توك، معتبرين أنها لا تتناسب مع التاريخ الفني لوالدهما النجم اللبناني وائل جسار.

ما لفت انتباه المتابعين هُو قيام أبناء الفنانة بنشر العديد من مقاطع الفِيْديو لأغاني أجنبية، دون الإشارة إلَّى أنهم ينتمون لعائلة فنية، أو تبادل مقاطع من أغاني والدهم النجم.والسؤال الذي دار بين الجمهُور هل يعرف وائل جسار معَنّْى كلمات الأغنية التي كان يتأرجح معها بشكل لا يتناسب مع خلفِيْته الفنية، وهل يعرف ماذا يفعل أبناؤه من خلال تيك توك “.

اللافت أن تعليقات المتابعين على فِيْديو مارلين جسار الذي جمعه مع والده نددت بالفِيْديو، إذ استدعى رواد “تيك توك” المرحلة الذهبية التي اشتهر بها وائل جسار تزامنا مع إطلاق الأغنية. “غريبة الناس” عام 2008.