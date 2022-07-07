كانه شخص اخر.. شاروخان ظهر بطبيعته وصدم الجميع بدون مؤثرات التجميل عليه شاهد كيف بدى حتماً لن تعرفوه ؟!!

ظهر النجم الهندي شاروخان بنحافة مفرطة وكادت ملامحه ان تختفي وهو بشعر كثيف وكانه يعاني من مرض ما وذلك في صورته مع وزير الخارجية الفرنسي، الأمر الذي أثار قلق الجماهير وهلعهم.

وتناقل المدونون عبر المواقع صورة صادمة بدا فيها وجه وجسم شاروخان في نوع من التشوه وفقاً للتداولات ومليئاً بالعيوب كبيرة في بشرتها.

وعبر الكثير من الجماهير عن قلقهم الشديد حول صحة نجم بوليوود وتسائلوا عن سبب النحافة المفرطة وهل هي بسبب مرض ما او انها حمية غذائية جديدة، كما قال المتابعين بأنه شكله أصبح أكبر سناً، وعبر اخرون أنه ظهر أن هذه طبيعته وهذه صورته بدون مؤثرات التجميل الذي تجعله شخص آخر.

وتعود هذه الصورة لتكريم شاروخان في فرنسا حيث حصل على أعلى وسام مدني في فرنسا، المعروف باسم "وسام جوقة الشرف"، وقد مُنحت له تقديراً لإسهاماته الكثيرة التي تهدف لنشر التنوع الثقافي.