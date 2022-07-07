عشقته صباح وأحب شادية وتزوج من شقيقتها.. وسهير رمزي ندمت عليه ولكنه بكى تحت أقدام ناهد شريف!! لن تصدق من يكون؟!

عشقته الفتيات حد الجنون، ورغبن في الزواج منه، فكان فنانًا بارعًا، لمع في شبابه وأثقل موهبته بوضوح بعد أن تخطى مرحلة الشباب، على عكس هؤلاء الذين يفقدوا بريقهم بعد سنوات الشباب.

تزوج كمال الشناوي من 5 نساء، وكان هناك قصص الحب التي لم تكتمل، لعل أغرب تلك الزيجات هي زيجته الرابعة من فنانة مشهورة.أغرم الفنان كمال الشناوي للمرة الأولى بالفنانة عفاف شاكر وهي شقيقة شادية.

وكان حينها تنتشر شائعات حول علاقة غرامية تجمع بين الشناوي وشادية، إلا أنه صدم الجميع بزواجه من شقيقتها.

وبدأت علاقتهما في كواليس فيلم “غني حرب” حيث شارك عفاف البطولة مع الفنان كمال الشناوي.وانتهت هذه العلاقة بالزواج الذي لم يستمر سوى 3 سنوات فقط؛ بسبب غيرتها الشديدة من شقيقتها شادية.

فكانت شادية تعمل مع كمال في إحدى الأفلام، وعندما شعرت بغيرة شقيقتها توقفت عن التعاون معه مرة ثانية.

وقال كمال الشناوي عن علاقته بشادية في إحدى اللقاءات:«كنا لايقين على بعض وكانت مساحة التفاهم بيننا كبيرة وقد ظلت شادية هي الأقرب إلى قلبي ونفسي وكانت رفيقة كفاح وفنانة رائعة وقامت شادية بدعوتى لقضاء يوم بصحبتها في الأسكندرية.

ولكنني اصطحبت سيدة شقراء برفقتى حتى ينتهي أي أمل بالارتباط بيننا بسبب اننى كنت متزوج من اختها».

ووقع بعد ذلك كمال الشناوي الذي كان معروف عنه أنه يتمتع بالتفكير الغربي المرن، في غرام الراقصة الجميلة هاجر حمدي.

عرفت هاجر حمدي بشدة جمالها ورقتها، فضلًا عن أنها كانت مثقفة بشكل استطاع أن يجذب الشناوي لها.

ونشأت بينهما قصة حب في كواليس فيلم “حمامة السلام”، انتهت بالزواج، وطلب منها “الشناوي” اعتزال الفن، واستمر زواجهما عدة سنوات.

كذلك تزوج من زيزي الدجوي وهي والدة ابنه “علاء”، والتي كانت من عائلة فنية، فخالها هو الفنان الكبير زكي رستم، وابنة شقيقتها هي الفنانة ماجدة الخطيب، كما أنها جدة الفنان الشاب عمر الشناوي.

رفض الفنان زكي رستم زواج زيزي من كمال الشناوي، ووصفه بالأراجوز، لكنه استسلم أمام رغبتها الشديدة في الزواج منه.

ولكن كانت حياة الشناوي مليئة بالمغامرات النسائية، ويبدو أنه وقع في حب أخر أثناء فترة زواجه من زيزي.

ولم تعد زيزي تحتمل هذا الأمر، فباتت لا ترغب في الاستمرار معه في هذه الحياة.

خاصة بعد أن تخرج ابنهما علاء في الجامعة وأصبح مهندسا معماريا، فضلا عن كونه فنانا تشكيليا، في حين انتهى شقيقه الأكبر محمد من دراسة السينما.لذلك طلبت الانفصال، الذي حدث في هدوء تام.

وكانت الزيجة الثالثة من الفنانة الجميلة ناهد شريف، والتي وقعت في غرام الشناوي من أول مشهد جمع بينهما في أحد الأفلام.

وعرضت الفنانة ناهد شريف على كمال الشناوي الزواج، لكنه حينها كان متزوجًا بالفعل؛ لذلك تردد.

وبعد مرور فترة، وقع كمال الشناوي في غرام ناهد، ووافق على الزيجة ولكن بشرط أن تكون في السر وبعقد زواج عرفي، وهي وافقت بالفعل.

عاشت معه 6 سنوات من الحب والسعادة، لكن سعادتها لم تدم بسبب شعورها بأنها مجرد نصف زوجة، وطلبت الطلاق.لكن هذه المرة، الطلاق كان علنيًا ونشر في الصفحة الأولى من عدد جريدة الأهرام.

وبعد سنوات اكتشفت إصابتها بالسرطان، ولم تجد سوى كمال الشناوي لتطلب منه المساعدة لإجراء عملية لإزالة الورم.

وساعدها بالفعل كمال، وظل بجانبها، وقيل إنه جلس تحت قدميها وبكى بعد أن شاهدها في أواخر أيامها تعاني بشدة.

وكانت الزيجة الخامسة غير معروفة بالشكل الكافي؛ لكنها كانت من سيدة لبنانية تدعى عفاف نصري، واستمرت هذه الزيجة حتى وفاته في عام 2011.

وكانت صباح كشفت عن حبها للفنان كمال الشناوي، وأوضحت أنها رغبت جدًا في أن تتزوج منه.ومن جانبه كشف الشناوي في مذكراته، أنه رفض الزواج منها بسبب أوامر سياسية.

وأضاف: «صباح كانت تغني لأهل السياسة في لبنان، وفي وقت من الأوقات كانت تخشى النزول إلى مصر، وطلب منه ساسة لبنانيون أن يتزوجها، وهو ما رفضه لأنه كان في ذاك الوقت متزوجا، وأنه رفض الزواج منها بأوامر سياسية لأن ذلك غير مقبول بالنسبة له».