لن تسطيع التعرف عليها صورة صادمة ونادرة لريهام سعيد قبل البوتكس والفيلر.. مش شبهها خالص؟!!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، نشر صورة قديمة للأعلامية ريهام سعيد، ومن خلال الصورة لاحظ مدى التغييرات التي حصلت في ملامح ريهام من وزنها الزائد الى شكل أنفها.

حيث كانت ريهام تتمتع بوجه طبيعي لكنها عانت من مشكلة بكتيريا الوجه واضطرت الى إزالة غضاريف الأنف، وبعد عملية ترميم الأنف اختلفت ملامح ريهام بشكل كبير، كما قامت ببعض التعديلات الجمالية مثل حقن شفتيها وخديها بالفيلر والبوتوكس.

الجدير بالذكر ان ريهام سعيد هي إعلامية وممثلة مصرية، شاركت في العديد من المسلسلات، وقامت بتقديم عدد من البرامج التلفزيونية، ويعد برنامج صبايا الخير من أشهر ما قدمت لما يطرحه من قضايا مثيرة للجدل.