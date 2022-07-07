ديانا كرزون تثير جدلاً واسعاً بهذه الخطوة الجريئة التي قامت بها؟!.. وضعونا على الهامش !!

اعتذرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن المشاركة في مهرجان جرش، مؤكدة ان اقدامها على هذه الخطوة ترجع الى تعمد بعض القائمين على المهرجان عدم تقدير الفنان الأردني بشكل كاف، حيث يعد غياب الفنانة الأردنية عن حفلات المدرج الجنوبي خسارة كبيرة للمهرجان بعد أن بات وجودها أساسيًا ضمن حفلات جرش.

مشيرة الى ان قرارها جاء بعد دراسة مستفيضة ومراقبة حثيثة لتنظيم المهرجان وما شهده من تخبط كبير، منها غياب أسماء الفنانين الأردنيين بشكل كامل عن برنامج المهرجان الذي تم توزيعه في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات جرش 2022، وعدم تقدير الفنان الأردني مادياً.

وأكدت الفنانة ان حسمها للموضوع كان بسبب محاولة فرض أيام محددة عليهم للغناء بها، ووضعهم على الهامش ضمن حفلات النجوم العرب.

وأشارت إلى احترامها الكامل وتقديرها لنجومية جميع ضيوف الأردن من الفنانين العرب المشاركين في جرش وان اعتذارها يتعلق بها شخصياً وبآلية التعامل معها.