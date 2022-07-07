نجم مسلسل الإختيار يفاجئ منى الشاذلي ويقوم بتقبيلها علـى الهواء والأخيرة: مالك أنت مجنون؟!

موقف محرج تعرضت له الإعلامية المصرية منى الشاذلي، من قبل أحد أبطال مسلسل الاختيار 3 أمام الجمهور.



وفي لقاء لها مع الفنان خالد الصاوي قام الأخير بتقبيل يدها على الهواء وسط تصفيق الجمهور لتتعرض الإعلامية الشهيرة لـ «خضة» جعلتها تصرخ «أنت مجنون» مع تحريك يديها حول رأسها.

وقال «الصاوي» خلال اللقاء إن صديقات زوجته يسألونها إذا كنت أفعل معها في الحقيقة ما فعلته في دوري بمسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كان عنيفا، لافتا إلى أن العنف في التمثيل يتطلب مهارة من الشخص ومن التصوير والإخراج، مؤكدا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة قوية، وكذلك الفنان كريم عبدالعزيز متابعا: «يعني أنا أمثل أدوار تقوم مراتي عليا».



وأضاف «لما بوافق على دور ياسمين عبدالعزيز تقولي أنا هعتذر عليه فقولتلها وشك حلو عليا وأنا متابعها وشوفتها من وهي صغيرة وفنانة واضحة وصريحة في ده شبهي وبمتجاملش، وأنا قابلتها في عيد ميلادها وبعتتلي أنا ومراتي وكانت لابسة أحمر وهي قمر أوي في الأحمر واتمنيت نشتغل سوا».



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي كان مشاركته في مسلسل الاختيار 3" الذي عرض في رمضان الماضي وشاركه بطولته أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، خالد زكي، منى عبد الغني وآخرين.