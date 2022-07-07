صورة نادرة للفنان عماد حمدي مع توأمة تكشف من قام بتمثيل فيلم عايدة ؟!!.. والجمهور متفاجئ: مين فيهم عماد ؟!!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة قديمة للفنان عماد حمدي مع توأمة عبد الرحمن حمدي، وقد تفاجأ الجمهور من الصورة بسبب عدم القدرة على التمييز أي واحد منهما يكون الفنان.

ولا يعرف الكثيرون أن للفنان عماد حمدي توأما يدعى عبد الرحمن سبقه إلى عالم التمثيل قبل أن يعتزل ويلتحق بالسلك الدبلوماسي، حيث يظن كثيرون أن بداية عماد الفنية كانت "بفيلم عايدة".

ولكن من قام ببطولة الفيلم هو شقيقه التوأم.الجدير بالذكر ان عبد الرحمن حمدي تخرج من كلية الزراعة وتعرف على المخرج أحمد بدرخان الذي أقنعه بالمشاركة في فيلم "عايدة"، ولكن بعد عرض الفيلم تقدم لاختبارات الخارجية ونجح بها فاعتزل التمثيل.

وُلد الشقيقان عبدالرحمن وعماد حمدي عام 1909 بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وبحسب تصريحات إعلامية سابقة لنجل الفنان عماد حمدي، فإن عمه عبدالرحمن قام بتمثيل دور البطولة أمام أم كلثوم في هذا الفيلم الوحيد قبل أن يتجه والده للتمثيل "عايده".