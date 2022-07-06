انت الان تتابع خبر. حامل منه أربع مرات.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول انفصالها عن عمرو دياب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ضجة كبيرة أثارها انفصالهما في يناير 2021، تحدثت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، لأول مرة، عن الفنان عمرو دياب، موضحة أنها دائما ترفض التعليق لأنه لم يعد بحياتها.

وخلال استضافتها ببرنامج "أدينا بندردش"، أشارت دينا الشربيني أنها "لا تركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتها"، لافتة إلى أن "كل ما يهمها هم أهلها".

وعن علاقتها بعمرو دياب قالت الشربيني: "كنت بتكلم زمان عن علاقتنا لما كنا مع بعض، لكن دلوقتي ما ينفعش، أنا ماقدرش أطلع أتكلم عن حياة حد".

وكشفت أنها على مدار عامين تعرضت للعديد من الهجمات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت المستشفى بسبب السخرية منها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أن الحضور قام برفع صورة تحمل سخرية منها،

وأن السخرية وصلت إلى درحة الاستهزاء من شكلها، بسبب النقص الكبير في وزنها، إذ أوضحت قائلة: "بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة أثناء وجودي في مهرجان الجونة.. قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي للمستشفى".

وأضافت الممثلة المصرية: " لو ارتبط تاني الناس مش هتعرف.. الناس لما بتعرف حاجات كتير أوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة .. أنا طلعوني حامل 4 مرات".

في حين أنها قالت عن "الهضبة": "كل اللي أقدر أقوله إنه إنسان محترم وجدع، وما شوفتش منه حاجة وحشة، وهو ناجح بكل تأكيد، وكل إنسان يتذكر الأشياء الحلوة بالتأكيد".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني كانا قد انفصلا في يناير عام 2021، ما أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الثنائي السابق كانا قد ظهرا معا بشكل متكرر، دون الإعلان عن ارتباطهما.