ازمة قلبية مفاجئة.. تنهي حياة الفنّانة الشهيرة احلام والحزن عم الوسط الفني والعربي كافة.!! ( شاهد الصورة والتفاصيل)

اعلن نقيب المهن التمثيلية المصري وفاة الفنانة المصرية، أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز 73 عاما.

ونفلت صحيفة المصري اليوم عن زكي قوله بأن وفاة الجريتلي جاءت إثر تعرض الفقيدة لأزمة قلبية.

يشار إلى أن الفنانة أحلام الجريتلي كانت قد قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل "حكايات المدندش" ومسلسل

"من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندي. وشاركت أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة" ومسلسل "السندريلا"،

واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة. وآخر مشاركات الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية

وسلوي عثمان وهو من إخراج محمد سامي. وتأتي وفاة الجريتلي الأحد، لتكون الخسارة الثانية للفن العربي في يوم واحد، حيث توفى الفنان المصري يوسف شعبان ا بنفس اليوم عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد توفي الفنان يوسف شعبان داخل مستشفى العجوزة بالقاهرة.

وكان شعبان قد أصيب بفيروس كورونا قبل فترة، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة