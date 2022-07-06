رحمة أحمد رفضت العمل في فيلم مغامرات كوكو .. وعندما سألوها عن السبب كشفت ما طلبه المخرج منها بكل جرأة وبدون تردد

اعتذرت النجمة رحمة أحمد، عن المشاركة في فيلم "مغامرات كوكو" للنجم بيومي فؤاد، والمقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وكانت رحمة أحمد، قد أبدت موافقتها المبدئية للمشاركة في فيلم "مغامرات كوكو"، حيث جاء رفضها بعد أن طلب منها المخرج تقديم دوراً صغيراً، تقدمه في العمل، وكانت ترغب في لعب دور أكبر لذلك اعتذرت.

فيلم "مغامرات كوكو" من بطولة: بيومي فؤاد، شيرين رضا، خالد الصاوي، أوس أوس، نانسي صلاح، إيهاب فهمي، منة فضالي، عمرو عبدالعزيز، وطاهر أبو ليلة، وسارة سلامة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن الفنانة رحمة أحمد، حققت نجاحًا كبيرًا، في مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال شخصية "مربوحة" التي علقت في أذهان الصغار والكبار من الجمهور، بسبب خفه ظلها وأدائها المميز.

سلسل "الكبير أوي 6" من بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، وآخرين، وتأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.