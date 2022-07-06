كريم عبد العزيز.. رفض العمل نهائياً مع عادل إمام وكشف الذي لم يجرؤ غيره كشفه عن الزعيم! اخيراً الاسرار تكشف

يحتفل النجم كريم عبد العزيز في أغسطس القادم بعيد ميلاده الـ 47، حيث ولد في 17 أغسطس 1975 في محافظة الجيزة.

ورغم عمره الصغير فهو يحتفل بمرور 44 عاما على انطلاق مشواره الفني كممثل تعلم أصول الفن والنجومية منذ الصغر، وحافظ عليها لينقش اسمه ضمن أهم نجوم جيله وأكثرهم تحقيقا للإيرادات.

بدأ النجم كريم عبد العزيز التمثيل منذ كان طفلا في الثالثة من عمره وكانت أول أدواره من خلال الأفلام التي يخرجها والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" عام 1978،

مع عادل إمام ونور الشريف والفنانتين ميرفت أمين ولبلبة والفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم، أما الفيلم الثاني هو "انتبهوا أيها السادة" مع الفنان محمود ياسين والفنان حسين فهمى والفنانة ناهد شريف، أما الفيلم الثالث كان امام الزعيم عادل إمام للمرة الثانية في فيلم "قاتل ما قتلش حد" وشارك في بطولته كلا من، اثار الحكيم، ايمان، ايمان، عمر الحريري.

ورغم أنه وقف في صغره أمام الزعيم عادل إمام وشارك معه في فيلمين إلا أنه عندما كبر رفض العمل مع الزعيم نهائيا وكشف مالم يجرؤ غيره الكشف عنه.

رغم أن الكثير من الفنانين الشباب يطمحون للعمل مع الزعيم عادل امام والوقوف امامه في عمل مشترك، وخاصة المبتدئين، إلا أن هنالك آخرون أيضا يرفضون العمل مع الزعيم ولهم اسباب ومبررات كثيرة مثل الفنان كريم عبدالعزيز الذي رفض التمثيل معه.

ويشار إلى أن كريم عبد العزيز، سبق له العمل مع الفنان عادل إمام في فيلم المشبوه؛ وهو طفل صغير بداية مشواره الفني، وبعد هذه التجربة رفض كريم عبدالعزيز مرارا و تكرارا العمل مرة أخرى مع الزعيم.

وقال كريم عبد العزيز في حوار تليفزيوني سابق ان سبب رفضه التمثيل مع الزعيم، يعود إلى أن العمل معه يعرض الممثل الى الاهانة.

مضيفا أن عادل امام يسيطر في كواليس العمل، وتصل هذه السيطرة الى الضرب والاهانة احيانا حتى لو على سبيل الكوميديا، وهذا مرفوض لان ذلك يظهر الممثل امام المشاهد بأنه ليس له كرامة.

وقال الفنان كريم عبد العزيز، إنه أدى مشهد وعمره ثلاث سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة، مضيفاً أنه قدم دورا مع عادل إمام وسعاد حسنى وسعيد صالح فى فيلم "المشبوه".

وتابع: "كنت طفل، ولا فاهم حاجة، وعادل إمام وسعيد صالح كانوا مفهميني أننا عاملين عصابة وجايين نهزر، وأقول كلام جوه الشوت وبره الشوت".

يشار إلى أن آخر أعنال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، من إخراج مروان حامد، والذي تم طرحه قبل أيام قليلة.