الكثير من الرجال يقعون في حبك ما رأيك بذلك؟.. الفنانة ياسمين صبري تجيب بكل جرأة وبدون تردد؟!!

أجابت ياسمين صبري على العديد من تساؤلات الجمهور، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستقرام عبر خاصية الأستوري.

وعبر ميزة "Ask me"، لم تتردد الفنانة عن الأجابة على كل تساؤلات متابعينها، كان من ضمنها سؤال احد المتابعين: "ماذا تعتقدين عن الكثير من الرجال يقعون في حبك"، لتجيب الفنانة : "أنا لا اسمح لأي شخص الدخول لحياتي بسهولة".

كما اجابت الفنانة على تساؤلات الجمهور بشأن حلاقة شعرها خاصة بعد ظهورها مؤخرا بالزي الصيني، حيث بدت وكأنها تخلت عن شعرها، وعلقت على ذلك قائلة: "لا دي المفروض تكون كحكة".

ويذكر أن ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022ومؤخرا اعتذرت الفنانة عن بطولة مسلسل "الشادر" المكون من 15 حلقة، مع المخرج سامح عبد العزيز كون الدور لم يعجبها.