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هتشتغل حتي تالت يوم العيد – التموين تنشئ أكثر من 30 شادر لبيع الأضاحي – وهذه قائمة الأسعار

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رياض - احمد صلاح - لا يخلو المحرك العالمي الشهير “جوجل” من عمليات البحث المتعلقة بـ أسعار الأضاحي اليوم فى مصر 2022 ، حيث أصحبت في مقدمة العمليات خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك الذي سوف يوافق يوم السبت القادم الموافق 9 يوليو الجاري.

وفي هذا السياق أعلن وزارة التموين التجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيليحي عن إنشاء 39 ‏شادراً لبيع الأضاحي الحية في كافة أنحاء جهورية مصر العربية، مشيراً أنها  لا تعرض العجول كأضحية، وتكتفي بطرح الخراف فقط.

أسعار الأضاحي في شوادر وزارة التموين :

 

وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو الخروف القائم الذي يزن متوسط 60 كيلو يبلغ 90 جنيها، حيث تم طرح 700 رأس قابلة للزيادة، و 900 ذبيحة خراف سودانية مبردة و1500 ذبيحة عجول مبردة.

وأكدت الوزارة أن الشوادر التابعة لها سوف تعمل حتي ثالث أيام عيد الأضحي المبارك بتخفيضات تصل إلى 25%.‏

أسعار لحوم الأضاحي 2022 في منافذ وزارة الزراعة:

1- سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي 75 جنيه مصري.

2- سعر الخروف الحي ما بين 3 لـ 6 آلاف جنيها مصرياً.

3- سعر الكيلو من لحم العجول البقري والجاموسي الحي 70 جنيها

4- سعر العجل ما بين 22 ألفا وصولا لـ 32 ألف جنيها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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