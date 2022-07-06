حرمت نفسها من هذه الوجبة.. سر فقدان سمية الخشاب 30 كيلو من وزنها خلال 6 أسابيع فقط!! اليكم التصفة السحرية

كشف الفنانة سمية الخشاب، في لقاء سابق مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» عن الطريقة التي اتبعتها في إنقاص وزنها.

وأوضحت أنها كانت تتعاطى عقاقير كورتيزون، ما أسفر عن زيادة وزنها، وبعد الخضوع لحمية غذائية قاسية وصلت إلى وزن أفضل مما كانت عليه وهو 59 كيلوجرام.وعن الرجيم المتبع الذي ساعدها على الخسارة الملحوظة في الوزن، قالت سمية الخشاب أنها أوقفت تناول اللحم مع شرب ماء كثير وأداء تمارين رياضية، كما أنها تتبع نظام الصيام المتقطع 16 ساعة يومياً مع شرب السوائل فقط.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر فقدانها الوزن بشكل ملحوظ مشيرة الى أنها اعتمدت على نظام غذائي مع طبيب ألماني قائم على تناول الشوربة المحتوية على خضار ونوع من اللحوم بالإضافة إلى العصائر لمدة شهر كامل خسرت خلاله 12 كيلو.

وأضافت سمية في لقاء سابق برنامج «التفاح الأخضر» على قناة «mbc»، أن ما ساعدها على هذه الخسارة الكبيرة في وزنها أنها كانت تتناول عقاقير لكبح الشهية، بجانب النظام الغذائي الذي وصفته بالقاسي.

وأكملت هذه الحمية حتى خسرت 30 كيلوجراماً وأصبح وزنها 59 كيلوجراماً، مؤكدة على أن هذا أقل وزن وصلت له في حياتها ومنذ بداية دخولها المجال الفني، حيث أصبحت ترتدي مقاس 36 بعد أن كانت قد وصلت إلى مقاس 44.

واستغرقت هذه الحمية نحو 3 شهور، حيث أكملت المرحلة الأولى برجيم السعرات الذي يعتمد على تناول وجبات صغيرة الحصص.وأكدت «الخشاب» أنها عانت خلال فترة زيادة وزنها كثيراً، وكانت تختبئ داخل الملابس السوداء دائماً لمحاولة إخفاء معالم التغير التي أفسدت إطلالتها.