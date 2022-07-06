بـدون رحْمة ولا شفقة.. شفيت غليلي وأشتغلت طباخ وبعرف أستخدم السكاكين كويس.. نـص أقوال قاتل طالبة جامعة المنصورة ! !

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أن المتهم عقد العزم على قتلها؛ انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك،

حيث وضع مخططا لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، لتنفيذ الجريمة.



وحصل على التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، وتؤكد التحقيقات أن المتهم باغتها بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها، ‏ورفضت.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حدد موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها بالجامعة، وأخفى خلال استقلالها الحافلة سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بطعنات عدة، سقطت أرضًا على إثرها، فتوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها، قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.



ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم بقتل المجني عليها نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أسئلة، جاءت على النحو الآتي:



س: هل تيقنت من أن السلاح الذي قمت بشرائه سوف يقوم بالغرض الذي أُعد من أجله؟

ج: أيوه.

س: لماذا استقر اختيارك على ثالث أيام الامتحانات؟



ج: أنا كنت خايف إن يكون معاها حد من أصحابها أو أهلها، ولأن هي كانت عارفة إني مش هسكت، فلقت لازم أطمنها لحد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه.



س: هل قمت بتنفيذ مخططك إذن في ثالث أيام الامتحانات وفقًا لما عقدت العزم عليه؟

ج: لا

س ما الذي حال دون إتمامك لمخططك في ذلك اليوم؟

ح: أنا متمكنتش منها في نفس اليوم ومشفتهاش ومجاش الوقت إني أقدر أنفذ فيه مخططي.



س: هل تمكنت من إتمام مخططك في اليوم الرابع للامتحانات؟

ج: لا

س: ما الذي حال دون إتمامك لمخططك في اليوم الرابع من الامتحانات؟

ج: أنا كنت مستني أشوفها وإحنا رايحين وأركب معاها، ولكن لم أتمكن من الركوب معاها، ولما خلصت الامتحان مشفتهاش وروحت.

س: كيف أعددت لمخططك؟

ج: أنا فكرت إني أخلص عليها في ثالث يوم امتحان ليها وإني هنفذ قتلها بسكينة.



س: لماذا استقر اختيارك على استخدامك سكينًا لتنفيذ مخططك؟

ج: عشان ده اللي يناسبني وأنا شغال طباخ، وبعرف أستخدم السكاكين كويس.



س: هل كنت على علم بأن السلاح الأبيض سلاح قاتل إذا ما استخدم؟ ج: أنا عارف إن السكينة الحامية هي اللي ممكن تدبح، وأنا بستخدمها كويس لأن ده شغلي