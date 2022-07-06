اية في الجمال خطيبة معتصم النهار تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. والجمهور: أجمل من طليقته بكثير !

تشغل حياة معتصم النهار العاطفية خاصة بعد طلاقه انتباه الجمهور لكن ما لا يعرفه البعض أن خطيبة النجم السوري هي فنانة عربية شهيرة جداً.

وفي الأيام الأخيرة عادت خطيبة معتصم النهار القديمة إلى الواجهة من جديد بعد أن عرف الجمهور أنها فنانة عربية شهيرة وجمالها خطف الأضواء. وبعد انفصال معتصم عن رغد تعرف على لين وهي فتاة من خارج الوسط الفني وعاشا علاقة حب وتزوجا واصبح لديهما طفلة اسمها ساندرا.

ولم يتحدث معتصم نهائياً عن علاقته برغد في اي من مقابلاته بينما رغد صرحت بذلك في إحدى مقابلاتها الإعلامية، في حين علق الجمهور على صورة خطيبته معتبرينها أجمل من زوجته السابقة.

وشارك الثنائي في مسلسل “ايام الدراسة” ويبدو أن علاقتهما بدأت من هناك ولكنها انتهت سريعاً.وبعد أن انفصلت رغد عن معتصم تزوجت من رجل يدعى مناف عزام وهو من خارج الوسط الفني والغريب أن زفافها تم بسرية تامة.