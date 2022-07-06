اقوياء الملاحظة سيعرفوه هذا الطفل الصغير أصبح من أشهر الفنانين في مصر وحصل على جائزة أفضل ممثل عربي والكثير من الفنانات لم يستطعن الصمود أمام وسامته.. لن تصدقوا من يكون؟!!

ولد في العاصمة المصرية القاهرة، ودرس القانون في كلية الحقوق جامعة القاهرة وحصل علي ليسانس حقوق إنجليزي.

انه الفنان عمرو نبيل رشاد يوسف، يمارس عمرو يوسف الرياضة بكافة أنواعها ماعدا كرة القدم، ويعد التمثيل بالنسبة له هواية أكثر من كونه مهنة، وقد تزوج من الفنانة السورية كندة علوش.

بدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات وعمل بعدها كمذيع في قناة روتانا سينما، ثم بدأ مشواره بالتمثيل حين اختاره المنتج محمد فوزي للقيام بدور الصحفي أدهم فارس في مسلسل الدالي مع النجم نور الشريف.

حصل عمرو يوسف على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثل عربي عن عمل درامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وجائزة التميز الدرامي من مهرجان دير جيست، بالإضافة لتكريمه في حفل توزيع جوائز النيل للدراما.