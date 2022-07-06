صدمة .. أربع فنانات هتتصدم قوي لما تعرف إنهم في الأصل رجال بجسدهن الأنثوي.!!(تفاصيل نارية)

هل تتخيلين أن نجمتك المفضلة قد تكون في الأصل رجلاً؟ هذا ما حدث بالضبط مع عدد من نجمات الفن اللاتي حققن شهرة واسعة ولكن لا يعرف جمهورهن أنهن في الماضي كنّ ذكورا.

وحدثت العديد من عمليات التحويل في الوسط الفني من رجال إلى سيدات، وأدوا الدور كما يجب أن يكون دون تفرقة بينهم وبين الإناث الأصليين، وحققن شهرة واسعة بأدوارهن الفنية.

1- حنان الطويل

رغم أن ملامحها كأنثى لم تكن جميلة إلا أنها عُرفت بـ”مس إنشراح”، في فيلم “الناظر” و”الست كوريا” في فيلم “عسكر في المعسكر”، فأحبها الجمهور لخفة دمها، ولكن الكثيرون لا يعرفوا أن الفنانة الكوميدية حنان الطويل كانت في الأصل رجلا يدعى طارق.

استطاعت حنان الطويل في أعوام قليلة أن تحقق حضورا في الوسط الفني رغم أنها قدمت أدوارا ثانوية صغيرة، ومثلما ظهرت فجأة اختفت كذلك فجأة عام 2004، في وفاة حيرت الجميع.

2- الكويتية بشاير

لم تخجل بشاير، بالاعتراف أنها متحولة من ذكر إلى أنثى، قائلة: “إنها لا تخجل من قول ذلك، و لم تنكر أنها عانت في ظل مجتمع القانون الكويتي بأنة يتعامل مع أمثال حالتها على اعتبار أنهم شاذون وليسوا مرضى، ما اضطرها السفر إلى إحدى الدول الأسيوية لإجراء عملية تحول.

لم تخجل بشاير، بالاعتراف أنها متحولة من ذكر إلى أنثى، قائلة: “إنها لا تخجل من قول ذلك، و لم تنكر أنها عانت في ظل مجتمع القانون الكويتي بأنة يتعامل مع أمثال حالتها على اعتبار أنهم شاذون وليسوا مرضى، ما اضطرها السفر إلى إحدى الدول الأسيوية لإجراء عملية تحول.

3- المغربية نور

رغم أنوثتها الطاغية إلا أن ذلك لم يمنع كونها ذكرًا قبل إجرائها عملية تصحيح للجنس لتصبح على ما هي عليه.

لم تُعرف نور، في مصر نتيجة تعاقدها مع السبكي، لظهورها في أحد أفلامه فقط، بل ارتبط أسمها بـ”فضيحة” مع الإعلامي تامر أمين بعد نشر صورة تجمعهما أثارت ضجة، وتساءل كثيرون، ما تعليق تامر على مرافقته راقصة في أماكن عامة وهو الذي يلبس ثوب الفضيلة دائما.

4- رغد سلامة

ظهور الفنانة رغد سلامة، كموديل بملامح أنثوية صارخة أنثوية في كليب للمطرب أحمد سعد، لم يكن كفيلا لإبعاد الشبهات والشائعات عن تحولها جنسيا، لكن الأمر يظل قيد الجدل.

الإعلامية بسمة وهبة، كانت قد ذكرت أن رغد، خضعت لعملية تحويل في “تايلاند”، وقالت أنها تمتلك ما يؤكد ذلك، وخرجت “رغد” بعد ذلك لتنفي هذه الاتهامات بشدة، وقالت إن وهبة، خدعتها وغيرت مجرى الحديث حول هذا الأمر، دون أن تعلم، ولكن نشر لها عدد من الصور قبل التحول وبعده.